"Clima, agricoltura, migrazioni. Risultati scientifici e scenari possibili"

13 ottobre 2017, ore 9.00 sala di Fisica dell’Accademia dei Lincei, via Lungara, 10 - Roma

Venerdì 13 ottobre si terrà, presso l’Accademia dei Lincei a Roma, il convegno "Clima, agricoltura, migrazioni. Risultati scientifici e scenari possibili".

Il professor Angelo Riccaboni, presidente della Fundaciòn PRIMA - Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area, terrà l'intervento conclusivo della sessione scientifica dedicata al contributo della ricerca scientifica per la comprensione degli impatti climatici nel Mediterraneo.

All'evento parteciperanno, fra gli altri, il presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni e Mario Giro vice presidente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo.

L’evento, che affronterà i temi della sicurezza alimentare e delle emergenze migratorie associati al cambiamento climatico che coinvolgono in maniera crescente le popolazioni dell’Africa e del Mediterraneo, è organizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche con la Presidenza del consiglio dei ministri in preparazione della Giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre.