Ciclo di lezioni "Financial Intermediaries and overview on databases"

Dal 15 al 30 maggio, presso il Santa Chiara Lab e il Complesso didattico San Francesco, si terrà il ciclo di lezioni in lingua inglese "Financial Intermediaries and overview on databases", dedicato a favorire l’occupabilità degli studenti e a promuovere l’innovazione e la formazione multidisciplinare tramite l'acquisizione di competenze trasversali (soft skills) e digitali (digital skills).

La partecipazione è aperta agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.

Prenota la partecipazione su Eventbrite

► Info: