Cerimonia di saluto al personale in quiescenza nel 2017 - foto

Cerimonia di saluto al personale in quiescenza dell'Università di Siena

22 dicembre, ore 15.00, Aula magna storica del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

L'intero servizio sarà disponibile sul profilo Flick dell'Ateneo nei prossimi giorni: Flickr Università di Siena

Il 22 dicembre, alle ore 15.00, presso l'Aula magna storica del Rettorato, si è tenuta la cerimonia di saluto al personale in quiescenza dal 2017: nell'occasione, il rettore Francesco Frati ha consegnato un piccolo riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni.

A seguire, il prof. Roberto Bartalini, docente del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, ha tenuto un seminario aperto a tutti dal titolo "Ambrogio Lorenzetti: un artista, una mostra".

L'evento si è concluso con la visita guidata alla stessa mostra di Lorenzetti, riservata ai colleghi in quiescenza.