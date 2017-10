Cancer Bio-Immunotherapy in Siena the XV NIBIT Meeting

Dal 5 al 7 ottobre, presso l'hotel Garden, si terrà il "Cancer Bio-Immunotherapy in Siena the XV NIBIT Meeting", dedicato a promuovere le attività di ricerca pre-clinica e clinica sull’immuno-bioterapia del cancro.

L’immuno-bioterapia del cancro è una disciplina in rapidissima evoluzione che sta rendendo disponibili per i pazienti oncologici agenti terapeutici di nuova generazione con grandi potenzialità cliniche. Questa significativa evoluzione è tata possibile grazie alla conoscenza sempre più approfondita dei meccanismi immuno-biologici che regolano le interazioni tra il tumore ed il sistema immunitario del paziente, ed al rapido trasferimento in clinica di nuovi agenti e modalità terapeutiche innovative.

Sulla base di queste evidenze, una delle chiavi del successo dell’immuno-bioterapia del cancro sarà senza dubbio il rafforzamento della collaborazione e il potenziamento dei legami scientifici e operativi tra i diversi gruppi esistenti sul territorio nazionale ed

internazionale.

L'evento è organizzato dal Network italiano per la bioterapia dei tumori (Nibit) e la Fondazione NIBIT Onlus, che rappresentano la consolidata rete cooperativa italiana focalizzata all’immuno-bioterapia dei tumori e che raggruppano e coordinano le attività dei principali gruppi che si occupano di immuno-bioterapia dei tumori in Italia.