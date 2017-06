In Ateneo evento in onore di Rino Rappuoli

26 giugno, ore 17 - EVENTO A INVITO

Aula Magna del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 Siena

Il dottor Rino Rappuoli, Chief Scientist and Head External R&D at GSK Vaccines celebrato in ateneo dalla Gairdner Foundation. L'evento si è tenuto il 26 giugno presso l'Aula Magna del palazzo del Rettorato.

Si legge nella motivazione con la quale verrà attribuito a Rappuoli il Canada Gairdner International Awards nel mese di ottobre a Toronto:

"For pioneering the genomic approach, known as reverse vaccinology, used to develop a vaccine against meningococcus B which has saved many lives worldwide”. Nello specifico il suo lavoro sul reverse vaccinology ha portato allo sviluppo del vaccino efficace contro il meningococco B.