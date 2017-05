Arezzo: orientarsi dopo la laurea triennale

17 maggio, ore 10.00, aula 1 del campus del Pionta - Arezzo

Il 17 maggio, alle ore 10.00, presso l'aula 1 del campus del Pionta, si terrà l'iniziativa "Orientarsi dopo la laurea triennale". La giornata sarà caratterizzata dalla presentazione dei corsi magistrali e dei master che si possono frequentare al campus del Pionta.

I presidenti dei comitati per la didattica dei corsi di studio, Claudio Melacarne e Ferdinando Abbri, saranno a disposizione per tutte le informazioni sulle lauree di secondo livello in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni e in Storia e Filosofia.

Infine, si parlerà dei master in Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e in Storia e design del Gioiello, con la partecipazione del professor Paolo Torriti.