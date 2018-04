Arezzo: La vita e le canzoni di Fabrizio De André

Arezzo: Libertà di pensiero e impegno civile. La vita e le canzoni di Fabrizio De André

12 aprile, ore 14.00, aula 13 del campus del Pionta, viale Cittadini

Il 12 aprile, alle ore 14.00, presso l'aula 13 del campus del Pionta, si terrà l'evento "Libertà di pensiero e impegno civile. La vita e le canzoni di Fabrizio De André".

Intervengono:

Simone Zacchini, docente del corso di Storia della musica moderna e contemporanea,

docente del corso di Storia della musica moderna e contemporanea, Luigi Viva, giornalista, scrittore, biografo di Fabrizio De André.

A seguire, alle ore 18.00, presso La Feltrinelli Point di via Garibaldi, 107, il professor Simone Zacchini incontrerà Luigi Viva nell'ambito della ventesima edizione di "Non per un dio ma nemmeno per gioco" (Feltrinelli, 2000), con intermezzi musicali a cura del gruppo De André e la filosofia.