Arezzo: "Giornata della traduzione"

4 maggio, ore 9.30, Aula magna del campus del Pionta - Arezzo

Il 4 maggio, alle ore 9.30, presso l'Aula magna del campus del Pionta di Arezzo, si terrà la "Giornata della traduzione", aperta in particolare agli studenti universitari e delle scuole superiori che attraverso interventi, testimonianze e laboratori potranno farsi un’idea della professione di traduttore.

Nel corso della giornata, organizzata in collaborazione con lo sportello Europe Direct dell'Università di Siena, saranno presentati gli aspetti letterari, tecnico-scientifici, di mediazione linguistico-culturale e gli strumenti offerti dal web per la traduzione e per approfondire le diverse opportunità offerte dall’apprendimento delle lingue straniere.