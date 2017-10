Anteprima "Notte internazionale della luna"

27 ottobre, ore 18.30, Osservatorio astronomico dell'Università di Siena, sezione di Fisica, via Roma, 56 - Siena

Per partecipare occorre la prenotazione su Eventbrite (a partire dalle ore 9.00 del 20 ottobre)

Il 27 ottobre, alle ore 18.30, presso l'Osservatorio astronomico dell'Università di Siena, si terrà l'anteprima della "Notte internazionale della luna". L'evento rappresenta un'occasione, per gli studenti universitari, di conoscere l'Osservatorio astronomico.

La serata inizierà con un saluto di benevenuto ai partecipanti e, a seguire, la descrizione dell'Osservatorio e delle attività che vi si svolgono. Gli studenti potranno vedere il teelscopio al lavoro.

La Notte internazionale della luna (InOMN, International Observe the Moon Night), istituita quest'anno per il 28 ottobre, è un'iniziativa annuale sponsorizzata dal NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, dal NASA Solar System Exploration Research Virtual Institute e dal Lunar and Planetary Institute.