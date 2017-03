Lezione a due voci "Antartide: motore, sentinella e archivio del clima globale"

15 marzo, ore 10.00, Aula magna di via del Laterino, 8 - Siena

Il 15 marzo, alle ore 10.00, presso l'Aula magna di via del Laterino, si terrà la lezione a due voci "Antartide: motore, sentinella e archivio del clima globale".

Intervengono:

Giuliana D’Ercole , Servizio meteorologico dell’Aeronautica, COA Poggio Renatico (Fe),

Carlo Alberto Ricci, Università di Siena.

La lezione sarà dedicata ad illustrare le specificità dei diversi comparti del sistema Terra in Antartide e del sistema di monitoraggio continuo dei parametri meteo-climatici. Nel corso dell'incontro è previsto un collegamento in videoconferenza con la stazione continentale italo-francese Concordia, curato dall’ingegner Francesco Montomoli (IFAC, CNR, Firenze), da poco rientrato dalla spedizione in Antartide presso quella stazione.