Al via la Siena Summer School on Sustainable Development

Dal 10 al 21 settembre al Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

Si aprirà il 10 settembre la Siena Summer School on Sustainable Development, dedicata a fornire una formazione di alto profilo e qualificazione sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Al termine del percorso formativo, caratterizzato da lezioni teoriche, seminari e lavori di gruppo, a cui parteciperanno accademici, rappresentanti di istituzioni, imprese e organizzazioni internazionali, verrà creato un network di Alumni che costituirà il nucleo di una rete a sostegno dell'implementazione dell'Agenda 2030.

La Scuola è organizzata dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), Sustainable Development Solutions Network Italia, Sustainable Development Solutions Network Mediterraneo ed il Centro Santa Chiara LAB dell'Università di Siena.