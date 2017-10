8th International Forum on Food and Nutrition - December 4-5 2017

8th International Forum on Food and Nutrition - Iscrizioni aperte

4 e 5 dicembre 2017

Barilla Center for Food & Nutrition - c/o Hangar Bicocca, Milano

#FoodSustainability #bcfnforum

Il Forum BCFN è l’evento internazionale, organizzato da Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN), che attraverso il dialogo e il networking punta a trovare soluzioni concrete alle sfide ambientali, sanitarie e socio-economiche che interessano l’attuale sistema alimentare.

Durante le due giornate del 4 e 5 dicembre, policy maker, comunità scientifica, settore privato e società civile si riuniranno per condividere conoscenza, ricerche e best practice in vista degli obiettivi dell’Agenda 2030.

La giornata del 4 dicembre è dedicata a studenti e ricercatori.

In programma anche l'intervento di Jeffrey Sachs "Know your goals: fai sentire la tua voce!", direttore dell'Earth Institute presso la Columbia University e direttore del network Onu SDSN (Sustainable Development Solution Networks).

Durante la sessione plenaria del 4 dicembre sarà inoltre presentato da Jeffrey Sachs il trailer del MOOC (Massive Open Online Courses) che SDSN Mediterranean ha prodotto in collaborazione con BCFN.

Studenti dell'Università di Siena parteciperanno, in collegamento streaming dal Santa Chiara Lab, agli eventi pubblici della giornata.

Durante la stessa sessione plenaria si terrà inoltre la premiazione del "Food Sustainability Media Award", in cui saranno proclamati i vincitori del concorso BCFN YES! 2017.

Per registrarsi agli eventi consultare il sito: