5° Databeers Tuscany

23 gennaio, ore 18.30, auditorium Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

Prenota la tua partecipazione su Eventbrite

Il 23 gennaio, alle ore 18.30, presso l'auditorium del Santa Chiara Lab, si terrà il 5° Databeers Tuscany, organizzato in collaborazione con il Santa Chiara Fab Lab e dedicato alla presentazione di casi che possano mostrare metodologie, tecniche o

strumenti per impiegare dati in modo utile in ambito sociale, economico, scientifico, artistico… o per semplice divertimento.

Questi gli speaker della serata:

Pasquale Fedele , BrainControl: AI per l’interazione uomo-macchina,

Gian Piero Cervellera , Cosa ci piace del calcio? Che è facile dare numeri!,

Sabato Leo : Data analisi in campo farmaceutico,

Andrea Gigli: Questo tipo di investimento ti potrebbe interessare.

Data Beers è una community europea aperta e no-profit la cui mission è creare luoghi di incontro per professionisti, studenti e cultori dei Dati in un’atmosfera rilassata e informale che favorisca lo scambio di opinioni e il netwoking.