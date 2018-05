A Roma il 28° meeting annuale della Society of Environmental Toxicology and Chemistry (Setac)

Dal 13 al 17 maggio, centro convegni La Nuvola

Si terrà dal 13 al 17 maggio, al centro convegni La Nuvola di Roma, il 28° meeting annuale della Society of Environmental Toxicology and Chemistry, rilevante evento scientifico dedicato alle tematiche ambientali in cui è coinvolta, a livello organizzativo, anche l'Università di Siena.

Il tema del convegno sarà "Responsible and Innovative Research for Environmental Quality", per sottolineare l’importanza di una ricerca scientifica innovativa e responsabile e sempre in linea con la sostenibilità ambientale.

Parteciperanno esperti del mondo accademico, del governo e dell'industria si confronteranno sui problemi attuali legati alla produzione, regolamentazione e valutazione del rischio per la salute e l'ambiente delle sostanze chimiche, prodotti e materiali utilizzati a diverso scopo in tutto il mondo.