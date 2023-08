Bandi Summer School in scadenza

Titolo:

NUOVE PROSPETTIVE SULL'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE CLASSICHE NELLA SCUOLA SUPERIORE

Livello:

Anno Accademico:

2023/2024

Sito web:

Scadenza:

10/07/2024

Costo:

Importo totale Euro 100

Lingua in cui si svolgeranno le attività del Corso:

ITALIANO

Crediti Formativi Universitari:

1

Referenti:

Simone Beta - 0577235634 - [email protected]



Obiettivi:

Il principale obiettivo formativo della Summer School consiste nel fornire una adeguata competenza metodologica sui nuovi approcci allo studio e alla trasmissione della cultura greca e romana in una prospettiva antropologica, secondo le linee di ricerca sperimentate da piĂą di trent'anni presso il Centro AMA (Antropologia e mondo antico) e giĂ messe alla prova durante le numerose esperienze passate delle Summer Schools sostenute finanziariamente dal MIUR, con il supporto dell'Associazione Antropologia e Mondo antico.

N.B. Alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero subire variazioni con successivi provvedimenti che saranno riportati tra gli "Allegati" della presente pagina web

