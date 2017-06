3 luglio: interruzione servizi di Esse3, Up e my USiena dalle 14.30

Il 3 luglio, a partire dalle 14.30, si verificherà un'interruzione dei servizi di Esse3, Up e my USiena per consentire a Cineca di aggiornare i sistemi informatici.

L'interruzione interessa:

- l'accesso alla segreteria studenti online (https://segreteriaonline.unisi.it)

- l'accesso ai servizi web per gli studenti

- l'accesso web docente: registro delle lezioni, diario docente e verbalizzazione esami

- la prenotazione delle aule (UP)

- i servizi offerti tramite la app "myUSiena"

L'interruzione avrà una durata di circa tre ore.