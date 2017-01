Sanità. Intesa per la qualità della formazione, didattica e ricerca

Intesa per la qualità delle attività formative, didattiche e di ricerca

e per l'ottimizzazione della rete sanitaria nell'Area vasta Toscana sud-est

18 gennaio 2016 - Rettorato dell'Università di Siena

Siglata oggi in rettorato l'intesa fra l'Ateneo, l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est sulla qualità delle attività formative, didattiche e di ricerca e per l'ottimizzazione della rete sanitaria nell'Area vasta Toscana sud-est.

Al fine di assicurare equità e qualità assistenziale per i cittadini viene ribadito l'impegno per iniziative e progetti finalizzati a promuovere l'unitarietà e l'integrazione funzionale della rete ospedaliera di Area vasta, come continuità di percorsi e relazioni tra l'Azienda ospedaliero-universitaria e presidi ospedalieri dell'Azienda unità sanitaria locale e congiuntamente del territorio.

In questo contesto si pongono le attività formative-didattiche e di ricerca dell'Università di Siena, la cui organizzazione e implementazione può svolgere un ruolo di primaria importanza nel contesto dell'Area vasta Toscna sud-est.