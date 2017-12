Tunisia: al via corso di formazione per donne organizzato dall'Ateneo

“Décentralisation et participation en Tunisie”: al via a Kasserine (Tunisia) un corso di formazione per donne e giovani della società civile organizzato dall’Università di Siena

L’attività di formazione fa parte del progetto promosso dal Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico, europeo e comparato (DIPEC) dell’Ateneo

Il 18 dicembre, presso la Maison des Associations di Kasserine (Tunisia) ha avuto inizio il corso di formazione “Décentralisation et participation en Tunisie”, organizzato dall’Università di Siena e destinato a circa 20 partecipanti, in grande maggioranza donne e giovani, selezionati tra la società civile tramite la collaborazione di una tutor locale.

Il progetto rappresenta una nuova tappa delle attività che il Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico, europeo e comparato (DIPEC) dell’Ateneo svolge da molti anni in Tunisia, nell’ambito della cooperazione decentrata della Regione Toscana, accompagnando il processo di democratizzazione.

L’attività di formazione è parte del progetto “Donne e giovani: decentramento e partecipazione in Tunisia”, diretto a rafforzare la partecipazione di donne e giovani nel processo di consolidamento della transizione democratica della Tunisia.