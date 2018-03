Individuata la proteina che innesca l’attività tumorale nei macrofagi

La ricerca è stata condotta da Emanuele Giurisato, docente del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell'Ateneo

Grazie ad uno studio condotto dal professor Emanuele Giurisato, docente del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell'Università di Siena, è stata scoperta la proteina che permette ai tumori di crescere e conoscerla permette di bloccare le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, che da tempo si sono rivelate tra le migliori alleate dei tumori.

Nel corso del suo lavoro di ricerca, pubblicato sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), il prof. Giurisato si è avvalso della collaborazione di Cathy Tournier, dell'Università di Manchester, e William Vermi, dell'Università di Brescia.