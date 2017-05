Il Miur premia la programmazione triennale dell’Università di Siena

Finanziati i progetti per la didattica e i servizi agli studenti

Il Miur ha finanziato con 2.727.000 € i progetti presentati dall’Università di Siena per la didattica e i servizi agli studenti.

Il finanziamento ricevuto dall’Università di Siena corrisponde esattamente alla cifra richiesta in fase di presentazione del progetto e coincide con la somma massima ottenibile dall’Ateneo, dovendo il finanziamento essere commisurato alla quota di FFO ricevuta nel 2015.

La programmazione dell’Università di Siena si articola in tre sottoprogetti, che prevedono azioni di orientamento per ridurre la dispersione studentesca e migliorare occupabilità, potenziamento dell’offerta formativa in inglese e rinnovamento delle attrezzature per la didattica e la ricerca.