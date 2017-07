Dottorati in Filologia, Medicina, Scienze della vita e Scienze giuridiche

Dottorati di ricerca in Filologia e critica, Medicina molecolare, Scienze della vita, Scienze giuridiche - Ciclo XXXIII

Scadenza bandi: 28 luglio (ore 14.00)

Scadono il 28 luglio i termini per iscriversi ai bandi di concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca in Filologia e critica, Medicina molecolare, Scienze della vita, Scienze giuridiche - Ciclo XXXIII, con sede amministrativa presso l'Università di Siena.

Le domande di iscrizione possono essere presentate esclusivamente tramite la Segreteria on line.

I bandi sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai Dottorati di ricerca.