Cordoglio all’Università di Siena per la scomparsa del prof. Focarelli

Cordoglio all’Università di Siena per la scomparsa del professor Riccardo Focarelli

Il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, a nome personale e della comunità dell’Ateneo, esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del professor Riccardo Focarelli.

All’Università di Siena dal 1991, prima ricercatore e poi professore associato in Anatomia comparata e Citologia, il prof. Focarelli è stato per molti anni presidente del comitato per la didattica del corso di laurea in Scienze biologiche e la sua attività di ricerca si è concentrata sui temi della fertilità, lo studio dello stress ossidativo, l'invecchiamento riproduttivo femminile e l’impianto degli embrioni umani, con numerose e prestigiose pubblicazioni scientifiche.