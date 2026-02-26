Alle Scotte l’incontro con il dottor Diego González Rivas

Sarà il dottor Diego González Rivas, tra le personalità più rivoluzionarie nel campo della chirurgia toracica moderna, noto a livello mondiale per aver proposto per primo la tecnica uniportale nella chirurgia polmonare, l’atteso protagonista dell’incontro dal titolo "Curando el mundo". L’evento si terrà giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 16:00, nell’Aula magna del Centro didattico ospedale Santa Maria alle Scotte.

Dopo i saluti del Rettore dell'Università di Siena, Roberto Di Pietra e della Direttrice Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Maria De Marco, Luca Luzzi, professore associato di Chirurgia Toracica di Unisi e AOUS, che ha proposto il chirurgo spagnolo per il premio che gli verrà consegnato nell’occasione, introdurrà il lavoro del dottor Rivas e la sua Lectio Magistralis dal titolo “Minimally invasive thoracic surgery in a mobile unit in West Africa”.

Nel corso dell’incontro la professoressa Chiara Mocenni, Delegata Unisi alla Terza Missione (Public Engagement), e la dottoressa Maria De Marco illustreranno l’accordo siglato tra Unisi e AOUS sull’Umanizzazione delle cure, tema entro cui si svolge l’incontro. In questo contesto, oltre al Premio “Medical Humanities”, rientra il corso “Medical Humanities” attivato dall’Università di Siena da due anni con l’obiettivo di consentire agli studenti di sviluppare competenze trasversali per promuovere l’umanizzazione della pratica medica, migliorare la relazione medico-paziente, affrontare dilemmi etici e progettare soluzioni innovative per la comunicazione, la cura e il benessere nei contesti sanitari. L’intervento del dottor Diego González Rivas sarà incentrato sul suo impegno nella cura delle malattie toraciche nei paesi in via di sviluppo dove ancora oggi i pazienti non hanno accesso alle nove tecnologie mediche mini invasive.

Al termine della Lectio, il dottor Rivas riceverà il Premio “Medical Humanities 2026”, in quanto, come è scritto nelle Motivazioni del premio, “incarna la ricerca, la didattica e l'idea che la salute deve essere un bene universale”.

Il dottor Diego González Rivas, nato a La Coruña (Spagna) nel 1974, è probabilmente oggi il chirurgo toracico più conosciuto al mondo per aver proposto per primo la tecnica mini-invasiva uniportale nella chirurgia polmonare. Dal 2020, alla sua attività internazionale di mentorship, ha affiancato un grande impegno umanitario per la cura delle malattie polmonari nei paesi in via di sviluppo, grazie anche alla fondazione che prende il suo nome (https://fundaciondiegogonzalezrivas.com/). Il suo obiettivo è quello di offrire una chirurgia avanzata anche ai pazienti dei paesi in via di sviluppo e dare la possibilità ai chirurghi di quelle popolazioni di impararla. Recentemente ha pubblicato la sua esperienza nel libro “Curando el Mundo”, all’interno del quale descrive l’attività della sua fondazione in Sierra Leone, grazie anche alla sala operatoria mobile che ha fatto costruire in un grande camion attrezzato.