Visita medica obbligatoria: al via la procedura on-line per la prenotazione

Al via la procedura on-line per la prenotazione della visita medica preventiva obbligatoria per gli studenti. Gli studenti dei corsi di studio interessati riceveranno una mail con le istruzioni dettagliate per la prenotazione della visita preventiva e per effettuare il prelievo ematico previsto, al quale sarà allegata l'impegnativa a firma del medico competente dell’Ateneo.

Il primo gruppo di studenti che sosterrà la visita medica è quello degli iscritti al 1°, 2° e 3° anno del corso di laurea in Scienze chimiche per l'a.a. 2016/2017.

A seguire, la visita sarà estesa agli studenti degli altri corsi di laurea afferenti al dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia (Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche e Chemistry).

