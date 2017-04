Valorization of agro industry: Research farms for R&D and internationalization

28 aprile, Politecnico di Beja, Portogallo

Interverrà il prof. Angelo Riccaboni, coordinatore del progetto Prima

Il 28 aprile, alle ore 10.30, il professor Angelo Riccaboni, coordinatore del progetto Prima, interverrà nell'ambito del convegno "Valorization of agro industry: Research farms for R&D and internationalization", in programma presso il Politecnico di Beja e dedicato alle tematiche dell'industria agroalimentare.

Questo l'intervento del professor Riccaboni, che si inserisce nella sessione del forum sulla cooperazione internazionale: