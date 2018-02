"tutelArte 2018. La salvaguardia del patrimonio culturale nell'emergenza"

Corso di formazione per volontari di protezione civile nel settore tutela del patrimonio culturale rivolto in particolare ai giovani e agli studenti dell’Università di Siena

La Misericordia di Siena con il patrocinio dell’Università di Siena e la collaborazione del Fai Delegazione di Siena e provincia, organizza il corso "tutelArte 2018. La salvaguardia del patrimonio culturale nell’emergenza”, dedicato a formare volontari di protezione civile per impieghi nel settore della salvaguardia e il recupero dei beni del patrimonio culturale in caso di emergenza.

Gli eventi sismici degli ultimi anni, le emergenze indotte dai cambiamenti climatici e l’incuria o cattiva gestione del nostro territorio inducono a rafforzare la partecipazione attiva di tutti i cittadini nel fornire aiuto alla mappatura, al censimento dei danni e alla messa in sicurezza del nostro patrimonio culturale in caso di calamità, in accordo con il personale delle Soprintendenze locali, i Vigili del Fuoco e gli altri gruppi di volontariato.

Il corso è rivolto in particolare ai giovani e agli studenti dell’Università di Siena.

