A tesista di Scienze della vita il premio "Soldera" per giovani ricercatori

Ginevra Marzucchi, tesista del dipartimento di Scienze della vita, vincitrice del premio "Soldera International Young Researchers' Award"

La dottoressa è stata premiata per la tesi "Application of quantitative real time pcr to assess the efficiency of a simplified Dna extraction protocol from wine"

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio

Ginevra Marzucchi, tesista del dipartimento di Scienze della vita, ha vinto il premio "Soldera International Young Researchers' Award", dedicato ai ricercatori di tutto il mondo impegnati a studiare il vitigno Sangiovese ottenuto nel comune di Montalcino.

Questo il titolo della tesi svolta dalla dottoressa Marzucchi:

"Application of quantitative real time pcr to assess the efficiency of a simplified Dna extraction protocol from wine".

La tesi è stata svolta nell'a.a. 2015-2016 presso i laboratori del dipartimento di Scienze della vita sotto la supervisione del professor Antonio Carapelli e dei dottori Rita Vignani e Giacomo Spinsanti.