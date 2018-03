Studentessa dell'Ateneo fra vincitori del concorso “Storie di Resilienza”

Studentessa dell'Ateneo fra i vincitori del concorso “Storie di Resilienza. Istruzione, formazione, apprendimento per trasformare le difficoltà in momenti di crescita e riscatto sociale”

Alessia De Filippo, studentessa di Economia dell'Università di Siena scelta come Role Model per essere riuscita a trasformare le difficoltà in opportunità

Alessia De Filippo, studentessa dell'Università di Siena, è tra i vincitori del concorso “Storie di Resilienza”, indetto dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, in collaborazione con l’Unità EPALE Italia, con il MIUR e promosso dalla Commissione europea.

Alessia ha raccontato la sua esperienza personale, caratterizzata dalle difficoltà fisiche dovute alla sclerosi multipla anche attraverso una pagina facebook che è un suo piccolo-grande progetto “Lӓcheln. Sorridi, puoi” attraverso cui dà voce a chi condivide un vissuto simile al suo.

La studentessa è stata scelta come Role Model per essere riuscita a trasformare le difficoltà in opportunità, dando avvio ad un processo di crescita e successo personale indiscutibile.