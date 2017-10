Sostenibilità. ASviS ha presentato il nuovo Rapporto 2017 - Roma, 28 settembre 2017

Il documento illustra il posizionamento italiano rispetto agli SDGs e i sentieri di sviluppo prevedibili per il nostro Paese al 2030 secondo le politiche adottate, calcolati grazie a un innovativo modello analitico.

Presentato alla Camera dei Deputati il Rapporto ASviS 2017. In occasione della seduta del 28 settembre presso l'Aula dei Gruppi parlamentari, sono state illustrate le analisi condotte sullo stato del Paese rispetto alle dimensioni economiche, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile, nonché sulle politiche condotte nell’ultimo anno, anche alla luce degli indicatori statistici elaborati da ASviS - Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile.

Il documento descrive proposte per le politiche da seguire a partire dalla prossima Legge di bilancio; un modello analitico innovativo permette di prevedere i possibili scenari di sviluppo per l'Italia da qui al 2030 sulla base delle diverse politiche adottate.

È stato inoltre presentato il nuovo database Asvis, basato su oltre 170 indicatori sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, consultabile on line. Lo strumento permette analisi grafiche per la visualizzazione dei valori e degli andamenti degli indicatori, le serie storiche, i confronti tra regioni e macroregioni su più indicatori anche di obiettivi diversi, compresi gli indicatori compositi dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile calcolati dall’ASviS.