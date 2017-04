Premio per le migliori tesi di laurea sull'opera di Carmelo Bene

Premio "Campi Salentina" per le migliori tesi di laurea e per la migliore monografia edita sull'opera di Carmelo Bene

Scadenza bando: 15 giugno

Scade il 15 giugno il termine per partecipare al premio "Campi Salentina" per le migliori tesi di laurea e per la migliore monografia edita sull'opera di Carmelo Bene.

La partecipazione è aperta a tutti i laureati che avranno discusso la tesi e conseguito la laurea in Italia dal 1 gennaio 2014 al 31 maggio 2017.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata a Borse e premi altre sedi.