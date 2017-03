Mooc "Feeding a Hungry Planet"

Sette settimane di corso on line a cura di SDG Academy



Sono aperte le iscrizioni al Mooc "Feeding a Hungry Planet", caratterizzato da moduli dedicati alla sostenibilità, all'agricoltura, alla sicurezza alimentare e alla gestione degli ecosistemi. Il corso on line (MOOC), della durata di sette settimane, è organizzato da SDG Academy con docenti universitari ed europei, ed è gratuito. Per la partecipazione non sono necessari pre-requisiti.

Il corso esplora le sfide chiave necessarie per garantire un sistema di nutrizione sostenibile per la crescente popolazione mondiale e sarà trattato il tema del ruolo centrale dell'agricoltura nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Verrà inoltre fornita una panoramica storica degli ultimi 50 anni di sviluppo agricolo ed esplorate le leve chiave per migliorare la sicurezza alimentare, la gestione degli ecosistemi, la produzione responsabile e il consumo di cibo, al fine di contrastare la malnutrizione o sovra alimentazione.

L'Università di Siena, fortemente impegnata sui temi dello sviluppo sostenibile e dell'agri-food, coordina Sdsn Mediterranean, il network regionale di Sdsn che ha promosso il Mooc.

Il corso, al quale è già possibile iscriversi,si articola in sette moduli che si terranno nelle settimane seguenti; è previsto un documento finale di partecipazione a firma della struttura organizzatrice.

Il corso, che si svolge in collaborazione con Rothamsted Research (UK), è condotto da docenti delle Università statunitensi Columbia, Cornell, Johns Hopkins, Tufts e dall'olandese Wageningen.

L'SDG Academy è una piattaforma virtuale che fornisce formazione on-line nel campo della sostenibilità e dello sviluppo.

Mooc - Massive on line course: sono corsi on line di formazione gratuita.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito web di Sdg Academy.