Mobilità Erasmus International Credity Mobility

Prossima scadenza: 15 marzo

Scade il 15 marzo il nuovo termine per partecipare all'assegnazione di borse di mobilità per studio e/o ricerca tesi presso università partner di Colombia, Israele, Palestina, Tunisia, con le quali l'Ateneo ha stipulato accordi bilaterali nell'ambito del progetto Erasmus Plus.

Le candidature dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

15 marzo,

2 maggio,

10 luglio,

2 ottobre,

21 gennaio 2019.

Per candidarsi occorre scrivere al seguente indirizzo e-mail entro le 23.59 dei giorni di scadenza: