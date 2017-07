Master in gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali

Master in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali

Scadenza bando: 28 luglio

La partecipazione è aperta a docenti e dirigenti per migliorare l'integrazione scolastica degli alunni stranieri

Scade il 28 luglio il bando per partecipare al master in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali, organizzato dal dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale.

Lo scopo del master è quello di contribuire ad arricchire la professionalità dei dirigenti scolastici e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, in relazione alla multiculturalità, al fine di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana.

Il master è gratuito: docenti e dirigenti sono tenuti a pagare solo la marca da bollo da 16 € per l'iscrizione.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata ai master universitari.