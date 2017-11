Master di I livello in Patologia genetico-molecolare

Scade l'8 gennaio 2018 il termine per iscriversi al master di di I livello in Patologia genetico-molecolare, dedicato a fornire conoscenze approfondite sulla struttura e funzione del genoma e sui processi chiave delle principali malattie genetiche nell’uomo.

Il diplomato nel master in Patologia genetico-molecolare potrà operare nello sviluppo di procedure diagnostiche, prognostiche e predittive, basate su tecnologie di ultima generazione e nell’applicazione di prodotti diagnostici.

Il bando e tutte le informazioni utili sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai master universitari e sul sito web Master Course in Molecular Genetics and Diseas.