Iscrizione ai corsi di laurea magistrale

È già possibile presentare la domanda di valutazione dei requisiti curriculari

Per iscriversi al 1° anno di un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di specifici requisiti curriculari: la domanda di valutazione può essere presentata fino al 20 dicembre 2017 tramite procedura on line.

L'esito della valutazione viene comunicato allo studente nell'arco del mese successivo alla data di invio.