Immatricolazioni 2017-2018

Iscrizione ai corsi di laurea magistrale dal 27 luglio al 20 dicembre 2017

Per iscriversi al 1° anno di un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di specifici requisiti curriculari. Nel caso in cui la domanda di valutazione dei requisiti curriculari abbia avuto esito positivo (ammissione diretta), è possibile accedere alla procedura on line di iscrizione dal 27 luglio.

La domanda di valutazione può essere presentata fino al 20 dicembre 2017: l'esito della valutazione viene comunicato allo studente entro 30 giorni dalla data di consegna.

