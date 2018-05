Il gruppo Dipec monitora il ruolo del Tribunal Electoral messicano

Il gruppo Dipec dell'Università di Siena monitora il ruolo del Tribunal Electoral messicano in vista delle elezioni del 1° luglio

Il team di ricerca è guidato dai docenti Andrea Pisaneschi, Tania Groppi ed Elena Bindi

“La Democracia a Juicio” è il nuovo progetto del Gruppo Dipec, il gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico, europeo e comparato dell’Università di Siena, dedicato al ruolo del Tribunal Electoral messicano in occasione delle elezioni in programma in Messico il 1° luglio.

Il team di ricerca, guidato dai docenti Andrea Pisaneschi, Tania Groppi ed Elena Bindi, monitorerà per l’intera durata del processo elettorale la giurisprudenza del Tribunal Electoral, selezionando e commentando in ottica comparata le sentenze più importanti.

I risultati della ricerca sono pubblicati sul sito web La Democracia a Juicio, continuamente aggiornato con le schede delle sentenze emesse dal tribunale e i commenti alle decisioni selezionate.

Il lavoro si concluderà con la pubblicazione di un libro bianco nel quale si presenteranno i temi più importanti emersi nel corso della ricerca, in modo da fornire uno strumento di sintesi del ruolo svolto dalla giurisprudenza del tribunale nell’anno elettorale 2018, sotto il punto di vista degli standard internazionali e comparati in materia.