Formazione medici: presentato un manifesto promosso dagli atenei toscani

Formazione dei medici: presentato a Firenze un manifesto promosso dalle Università toscane per garantire al Sistema sanitario medici adeguati per qualità e numero

La proposta degli atenei toscani mira a rendere più lineare l’accesso alla professione dei laureati in Medicina e chirurgia nell'ambito di una gestione unitaria del percorso formativo del medico

I rettori delle università di Firenze, Pisa e Siena, Luigi Dei, Paolo Mancarella e Francesco Frati, hanno proposto un manifesto in otto punti per garantire al Sistema sanitario professionisti adeguati, per qualità e numero e sostenere una gestione unitaria del percorso formativo del medico, dal test di ammissione fino al conseguimento del diploma di specializzazione.

Il documento delle università toscane indica l’istituzione di un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel percorso della formazione medica (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza dei rettori italiani - CRUI, sindacati dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri, Federazione degli Ordini dei medici, ANVUR, Consiglio Universitario Nazionale, rappresentanze degli studenti e degli specializzandi, Inter-Collegio).

Su questi temi lo scorso gennaio le Università toscane hanno presentato alla Conferenza dei rettori italiani un documento comune che ribadisce la necessità di costruire un coerente, articolato e unico progetto formativo che, senza soluzione di continuità, conduca la matricola in Medicina a divenire medico specializzato.