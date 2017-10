Formazione insegnanti: 9/10 apertura iscrizioni offerta formativa a Siena

Ottenimento certificazione

Per ottenere la certificazione lo studente deve conseguire i CFU relativi ad ALMENO TRE AMBITI: per ogni AFS è prevista una prova finale da sostenere negli appelli fissati nei periodi di silenzio didattico per i CdS di I e di II livello.

Per ottenere la certificazione del PF24 il corsista deve comunque acquisire i 24 CFU previsti dal proprio piano di studi entro e non oltre il 31 luglio 2018: potrà comunque ottenere la certificazione relativa alle AFS di cui ha superato la prova finale.

Tasse

Le AFS sono trattate come i CORSI SINGOLI anche dal punto di vista della CONTRIBUZIONE studentesca, che viene assimilata a quella prevista per i CdS di tipologia umanistico/sociale: saranno perciò richieste una quota fissa pari a € 130 + € 15 per ogni CFU acquisito, per una quota massima di € 490, considerato che non saranno conteggiati i CFU riconosciuti.

Sono previste riduzioni in base all'art 1, commi 252-267 della legge 232/2016.

Studenti iscritti

Gli studenti già iscritti ai CdS dell'Università di Siena, dell'Università per Stranieri di Siena e all'Istituto ISSM "R.Franci possono acquisire i CFU relativi alle AFS come crediti in esubero, senza nessuna maggiorazione contributiva rispetto a quanto loro richiesto per l’iscrizione al CdS, e potendo usufruire del semestre aggiuntivo previsto dal D.M. 616/2017.

IMMATRICOLAZIONE

La procedura di IMMATRICOLAZIONE verrà aperta il 9 OTTOBRE sul sistema on line (vedere sotto alla voce "Procedura on line") e si chiuderà il 1° NOVEMBRE per chi chiede un riconoscimento crediti, il 15 NOVEMBRE per gli altri iscritti.

La procedura si concluderà solo con il perfezionamento dell'iscrizione che prevede il pagamento delle tasse (vedere sotto alla voce "Perfezionamento iscrizione").

Riconoscimento CFU Pregressi

Nel caso di riconoscimento di CFU pregressi: lo studente dovrà effettuare un pagamento corrispondente alla quota fissa di € 130 allegando la documentazione necessaria al riconoscimento dei CFU (istituzione nel quale sono stati acquisiti, se acquisiti in modalità telematica, programma dettagliato dell’attività formativa seguita e corso di studi seguito, ambito per il quale viene richiesto il riconoscimento).

Il Comitato di Gestione renderà noto ai richiedenti l’esito del riconoscimento dei crediti ENTRO E NON OLTRE il 10 NOVEMBRE.

Perfezionamento iscrizione

Entro il 16 NOVEMBRE gli studenti completeranno il processo selezionando le AFS preferite (cioè il proprio Piano di studi individuale) e pagheranno la seconda rata in base al numero di CFU che dovranno ancora conseguire.

La PRIMA RATA pari a € 130 non è in nessun caso rimborsabile; la seconda è rimborsabile, per giustificati motivi, a condizione che l’istanza di rimborso sia inoltrata non oltre il 30 novembre.

Non potranno sostenere la prova finale di una AFS gli studenti che non siano in regola con il pagamento della prima e della seconda rata.

Inizio corsi

I corsi possono iniziare venerdì 17 novembre o sabato 18 novembre.

Procedura on line

L’iscrizione avviene seguendo la procedura informatica al seguente link:

https://segreteriaonline.unisi.it

Chi non è stato studente Unisi, deve registrarsi. La registrazione consegna le credenziali di accesso.

Una volta effettuato il login, si devono selezionare le opzioni:

immatricolazioni – percorso formativo ex dm616/17

Si richiede:

una dichiarazione obbligatoria sul diploma di maturità conseguito e l’indicazione facoltativa di altri titoli;

l’upload della copia di un documento di riconoscimento valido e di una foto formato tessera;

la dichiarazione per un’eventuale richiesta riconoscimento crediti, con l’indicazione di nome del/dei corsi di cui si richiede riconoscimento, loro settore scientifico disciplinare, elenco di obiettivi formativi e contenuti dei corsi.

ATTENZIONE. TUTTI questi documenti devono essere caricati insieme in un unico file con estensione pdf oppure pdf/A.

Il sistema emette la 1° rata delle tasse, pari a 130 +16 €, che dovrà essere versata entro il 31 ottobre.

Per concludere la procedura di iscrizione, il corsista dovrà scegliere il proprio piano di studi, selezionando 24 CFU da almeno 3 ambiti.