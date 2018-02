EULawSD Webinar Series 2018

1 marzo, ore 11.30

Speaker: Guido Schmidt-Traub, direttore esecutivo di SDSN (UN Sustainable Development Solutions Network)

Il 1 marzo, alle ore 11.30, si terrà un webinar con Guido Schmidt-Traub, direttore esecutivo di SDSN, nell'ambito della serie di webinar EULawSD 2018, aperti agli studenti e dedicati ad integrare le attività didattiche del modulo Jean Monnet in diritto dell'Unione europea e sviluppo sostenibile.

Il webinar, che sarà ospitato sul canale you tube di EULawSD (European Union Law and Sustainable Development), esaminerà gli attuali scenari per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU nel contesto dell'Unione Europea, discuterà le sfide per il monitoraggio ed il finanziamento degli stessi, ed affronterà il tema del ruolo dell'Unione nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile nei paesi terzi.

I webinar di EULawSD intendono promuovere un dibattito sui temi europei e offrire a tutti gli interessati l'opportunità di confrontarsi con i maggiori esperti e professionisti nel campo del diritto e della governance dell'Unione europea.