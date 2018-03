Esami discipline trasversali: come raggiungere la sede delle prove

È sconsigliato l'accesso diretto alla zona del Policlinico per evitare ingorghi che potrebbero pregiudicare il regolare transito dei mezzi di soccorso in entrata ed in uscita dal presidio ospedaliero.

Percorso suggerito:

dalla tangenziale ovest di Siena uscire a Siena nord

proseguire sulla rampa di uscita fino alla rotonda sulla strada Chiantigiana

percorrere via Giovanni Paolo II e a seguire via Lauro de Bosis

attraversare il ponte di Malizia

svolta a destra verso la stazione ferroviaria dove è situato l'ingresso al parcheggio della Stazione ferroviaria. Il parcheggio applica una tariffa giornaliera di 2 euro per auto.

Dal parcheggio della Stazione ferroviaria in piazzale Fratelli Rosselli è possibile recarsi presso la sede della prova usufruendo del servizio di autobus urbano ordinario con le linee n. 0S3, S10, S17, S77 nei seguenti orari:

► Andata

linea S3 - 7:55, 8:25, 9:00

linea S10 - 7:39, 8:15, 8:45

linea S17 - 7:37, 8:02, 8:37

linea S77 - 7:35, 8:05, 8:43

► Ritorno

linea S3 - 17:23, 17:53, 18:23, 18:53

linea S10 - 17:45, 18:15, 18:45, 19:15

linea S17 - 17:31, 18:01, 18:31, 19:01

linea S77 - 17:53, 18:23, 18:53, 19:23

All’interno dell’atrio della stazione è presente la biglietteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 19.30. Il costo del biglietto urbano è di 1,20 euro.