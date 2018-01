Emma Villas vs GFC Roma: 100 biglietti gratuiti per Unisi

Emma Villas vs CER. SC. GFC ROMA

7 gennaio 2018, ore 18,00 - PalaEstra di viale Sclavo

​Prenotazione aperta, scadenza 5 gennaio ore 12,00.

L'Università di Siena mette a disposizione della comunità universitaria cento biglietti gratuiti in occasione dell'incontro di pallavolo Emma Villas vs CER. SC. GFC ROMA in programma il 7 gennaio 2018 ore 18, al PalaEstra di viale Sclavo.

Per assistere alla partita occorre effettuare la prenotazione su Eventbrite e recarsi presso il botteghino Accrediti del PalaEstra a partire dalle ore 16.30 per ritirare il biglietto presentando obbligatoriamente il badge dell'Università di Siena. Inoltre, coloro che non hanno effettuato la prenotazione, potranno presentarsi al botteghino il giorno della partita ed acquistare il biglietto o l'abbonamento con la riduzione.