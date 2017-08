Emma Villas: abbonamenti a prezzo ridotto per la comunità universitaria

Nuova stagione Emma Villas Volley: abbonamenti a prezzo ridotto per la comunità universitaria

Si è aperta la campagna abbonamenti dell'Emma Villas Volley in vista del prossimo campionato di pallavolo: anche per questa stagione per gli studenti e il personale dell'Università di Siena è prevista l'opportunità di sottoscrivere gli abbonamenti a prezzo ridotto al costo di 110 €. Inoltre, per quanto riguarda le partite di campionato e le amichevoli, la società metterà a disposizione, come lo scorso anno, 100 biglietti gratuiti per l'intera comunità universitaria.

Tutte le partite casalinghe si terranno al Palaestra: l'Emma Villas Volley esordirà tra le mura amiche il prossimo 7 ottobre.

Queste le altre categorie per cui sono previste le riduzioni nell'acquisto degli abbonamenti: vecchi abbonati 2016-2017, under 18, studenti Dsu Toscana, abbonati Mens Sana basket, abbonati Robur Siena, tesserati Fipav. Per gli under 12 l'abbonamento è gratuito.