Due premi di laurea in materia di tutela dei consumatori "Vincenzo Dona"

Scadenza bando: 20 ottobre 2017

Scade il 20 ottobre il termine per partecipare al bando per due premi di laurea in materia di tutela dei consumatori dedicato a promuovere la conoscenza delle problematiche di consumo sui temi della casa e degli ambienti domestici.

La partecipazione al premio è aperta ai laureati delle università italiane che hanno conseguito il diploma di laurea tra il 20 ottobre 2016 ed il 10 ottobre 2017.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata a Borse e premi altre sedi.