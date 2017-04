Due borse di studio in Scienze giuridiche e politiche presso il dipartimento di Scienze politiche e internazionali

Scadenza bandi: 2 maggio

Scade il 2 maggio il termine per partecipare ai bandi di concorso per due borse di studio in Scienze giuridiche e politiche, riservate agli studenti in possesso della laurea magistrale.

L'attività di ricerca verterà sui seguenti argomenti:

"Attuazione del rapporto obbligatorio e garanzia del credito. Modelli tradizionali e nuovi orizzonti" (1 borsa),

(1 borsa), "Solidarietà e autonomia privata nella famiglia: articolazioni patrimoniali e bisogni familiari" (1 borsa).

I bandi sono consultabili nella sezione del portale dedicata alle Borse.