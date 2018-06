Due borse di studio in Archeologia

Scadenza bandi: 10 luglio

Scade il 10 luglio il termine per partecipare ai bandi per due borse di studio riservate ai laureati magistrali in Archeologia (LM-2) al dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali.

Questi temi delle ricerche:

"La classificazione tipologica e la rappresentazione grafica a tratto, a grandezza naturale dei reperti in ceramica provenienti da Belverde di Cetona (Siena) riferibili all'età del Bronzo" (1 borsa di studio),

(1 borsa di studio), "Lo studio dell'avifauna di grotta del Cavallo (Lecce) e di grotta della Serratura (Salerno)" (1 borsa).

I bandi sono consultabili nella sezione del portale dedicata alle Borse.