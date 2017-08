Dottorati di Ricerca. Avviso prossima riapertura termini bandi scaduti 10/8

BANDI DI DOTTORATO DI RICERCA

AVVISO PROSSIMA PUBBLICAZIONE DECRETO RIAPERTURA TEMINI PER ALCUNI BANDI

In relazione alle interruzioni di servizi informatici intervenute nei giorni scorsi, che hanno impedito a quanti avessero desiderato farlo di iscriversi alle prove di selezione per l'accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca la cui scadenza era stata fissata al 10 agosto, l'Università di Siena informa che agli inizi della prossima settimana (da lunedì 21 agosto) verrà emanato un decreto per la riapertura dei termini per l'invio delle domande.

Si consiglia di tornare a visitare le pagine web del sito di Ateneo e i social network dell'Università di Siena dalla giornata di lunedì 21 agosto 2017.