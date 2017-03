Corso in "Gestione e composizione della crisi da sovraindebitamento"

Corso di perfezionamento per l'iscrizione nel registro dei gestori delle crisi da sovraindebitamento

Scadenza bando: 31 marzo

Scade il 31 marzo il termine per iscriversi al corso di perfezionamento in "Gestione e composizione della crisi da sovraindebitamento", rivolto in prevalenza agli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale in Management e Governance, Economia e gestione degli intermediari finanziari e Finance.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata ai corsi di perfezionamento.