Corso di formazione per la professione di biologo

Scadenza bando: 11 dicembre

Scade l'11 dicembre il bando per partecipare al corso di formazione per la professione di biologo, dedicato a fornire competenze professionali e ad offrire un’adeguata preparazione alle prove scritte, orali e di laboratorio previste per gli esami di stato di abilitazione.

ll corso si svolgerà in sei lezioni:

26-27 gennaio,

23-24 febbraio,

16-17 marzo.

A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza secondo le leggi vigenti in materia agli iscritti, che a giudizio del Consiglio avranno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata ai Corsi di formazione.