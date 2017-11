Corso di formazione "Donne in quota 2017"

Scadenza bando: 20 dicembre

L'iniziativa è promossa dal CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità dell'Università di Siena

Scade il 20 dicembre il bando per partecipare al corso di formazione "Donne in quota 2017" per supportare la presenza delle donne nei consigli di amministrazione di società pubbliche e private in ottemperanza alla legge Golfo-Mosca n.120 del 2011. Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze tecniche e manageriali utili allo svolgimento del ruolo di componente del CDA.

La partecipazione al corso è gratuita.

Il bando e le modalità di iscrizione al corso sono consultabili sul sito web della Camera di Commercio di Siena.